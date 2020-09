‘Gf Vip 4’, Serena Enardu rivela in che rapporti è oggi con Pago e punzecchia Tommaso Zorzi: “Critica me, ma poi…” (Di lunedì 21 settembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu è stata una delle protagoniste più discusse prima dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip in cui ha partecipato con Pago e poi del Gf Vip 4 in cui i due si sono ritrovati dopo essersi lasciati a seguito del falò di confronto finale nel docu-reality di Canale 5. Ma le cose non sono poi andate per il verso giusto e la storia d’amore tra Serena e Pago è finita: in un primo momento era stata proprio l’ex tronista ad annunciare la rottura tramite il suo profilo Instagram, e dopo qualche giorno invece a prendere la parola era stato il cantante attraverso una lettera pubblicata dal settimanale Chi in cui ha spiegato i reali motivi dell’allontanamento da Serena. Intervistata da ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 settembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donneè stata una delle protagoniste più discusse prima dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip in cui ha partecipato cone poi del Gf Vip 4 in cui i due si sono ritrovati dopo essersi lasciati a seguito del falò di confronto finale nel docu-reality di Canale 5. Ma le cose non sono poi andate per il verso giusto e la storia d’amore traè finita: in un primo momento era stata proprio l’ex tronista ad annunciare la rottura tramite il suo profilo Instagram, e dopo qualche giorno invece a prendere la parola era stato il cantante attraverso una lettera pubblicata dal settimanale Chi in cui ha spiegato i reali motivi dell’allontanamento da. Intervistata da ...

MediasetPlay : Si parte! ?? Lunedì 21 settembre alle 16:20 arriva GF VIP Party! ???? Saremo live su Mediaset Play, da lunedì a venerd… - trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - nagia59 : RT @GianniVEVO2021: Quindi Fausto Leali verso la squalifica al gf vip per aver detto la parola con la n. Scusate ma io non ci sto. Siamo ve… - CesareCherchi : RT @GianniVEVO2021: Quindi Fausto Leali verso la squalifica al gf vip per aver detto la parola con la n. Scusate ma io non ci sto. Siamo ve… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera