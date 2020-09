Fine di una inchiesta: anche Massimo Toscano torna al suo incarico istituzionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Si reinsedia domani tra gli scranni del consiglio comunale di Trapani l’avv. Massimo Toscano dal quale era stato allontanato dopo l’esplodere della vicenda giudiziaria che aveva travolto la sorella Daniela, Sindaco del comune di Erice. E’ stato il tribunale del riesame, così come era avvenuto per la Sindaca che da giorni ha ripreso il suo... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 21 settembre 2020) Si reinsedia domani tra gli scranni del consiglio comunale di Trapani l’avv.dal quale era stato allontanato dopo l’esplodere della vicenda giudiziaria che aveva travolto la sorella Daniela, Sindaco del comune di Erice. E’ stato il tribunale del riesame, così come era avvenuto per la Sindaca che da giorni ha ripreso il suo... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Capezzone : Il 20 settembre 1988 Margaret #Thatcher tenne a Bruges questo discorso gigantesco sull’Europa, delineando le critic… - pdnetwork : 'Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” #RuthBaderGinsburg è stata una palad… - antoniospadaro : Quest’anno ricorre il 150° anniversario della “breccia di Porta Pia”. L’articolo spiega perché questo evento non va… - tvio2 : Fine di una inchiesta: anche Massimo Toscano torna al suo incarico istituzionale - Marildo25530791 : RT @MoriMrc: Una volta il coraggio era un valore. Oggi, una società malata, eleva la vigliaccheria a regola fondante di se stessa. Da “siam… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine una La Halep si prende la terza finale a Roma: sfiderà una Pliskova a caccia del bis La Gazzetta dello Sport Processi da remoto fino al 2021: ecco la possibile proroga

La possibilità è concreta: i processi potrebbero continuare, nella modalità virtuale, anche per tutto il 2021. In questi ultimi giorni si è infatti registrata la fiducia al Governo sul decreto legge G ...

La Coop di Mezzago fa 100: un secolo di lavoro e impegno sociale da festeggiare

L’idea dei primi soci fondatori era quella di far nascere una cooperativa con l’obiettivo di “dare una risposta concreta a esigenze e necessità del tessuto sociale di questa parte del territorio vimer ...

Usa, addio icona liberal della Corte Suprema. Rissa sulla sostituzione

New York. La Corte Suprema perde la sua icona liberal, innescando la corsa alla nomina del sostituto da parte di Donald Trump e complicando al contempo la campagna elettorale in vista delle presidenzi ...

La possibilità è concreta: i processi potrebbero continuare, nella modalità virtuale, anche per tutto il 2021. In questi ultimi giorni si è infatti registrata la fiducia al Governo sul decreto legge G ...L’idea dei primi soci fondatori era quella di far nascere una cooperativa con l’obiettivo di “dare una risposta concreta a esigenze e necessità del tessuto sociale di questa parte del territorio vimer ...New York. La Corte Suprema perde la sua icona liberal, innescando la corsa alla nomina del sostituto da parte di Donald Trump e complicando al contempo la campagna elettorale in vista delle presidenzi ...