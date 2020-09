Exit poll elezioni regionali: Zaia, De Luca, Giani avanti in Veneto, Campania e Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) VenetoIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.LiguriaIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%,ToscanaIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020)In base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, allein(centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.LiguriaIn base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, allein Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%,In base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, alleinEugenio(centrosinistra) ...

