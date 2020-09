Equinozio 2020 | frasi | proverbi e perché inizia domani

(Di lunedì 21 settembre 2020), nel corso dell’anno bisestile, la stagione autunnale farà il suo ingresso il 22 settembre. Si tratta di un evento astronomico molto importante in cui il sole che si troverà allo zenit dell’equatoresarà tempo did’autunno. Ma perché22 settembre e non oggi che è il 21? Nonostante quel che si ritiene comunemente, le stagioni astronomiche nonno sempre il giorno 21, infatti l’, il primo giorno d’autunno, quest’anno cadrà il 22 settembre, alle 13:31 UTC, 15:31 ora italiana. Dunqueil mondo darà il benvenuto al primo giorno d’autunno. Si tratta di un evento astronomico molto ...

Corriere : Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? - AvvMennillo : Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? - AvvMennillo : Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? - angiuoniluigi : RT @Corriere: Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? - LaurentRobalo : RT @Corriere: Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? -

Ultime Notizie dalla rete : Equinozio 2020

ROMA Il Festival SummerMela è un momento di celebrazione e un’occasione unica sul territorio nazionale per condividere e comprendere la cultura indiana nelle sue più antiche e raffinate tradizioni, ma ...L’equinozio d’autunno segna l’inizio della nuova stagione autunnale e la fine dell’estate. Questo vale per l’emisfero boreale, mentre nell’emisfero australe sta per iniziare la primavera. Quando cade ...Con l'equinozio d'autunno del 22 settembre 2020, si saluta ufficialmente la stagione estiva. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo fenomeno astronomico. Secondo il calendario astronomico ...