Dzeko aspetta impaziente, Milik fa il duro: è la settimana decisiva per l’affare? (Di lunedì 21 settembre 2020) Potrebbe essere questa la settimana che porterà Edin Dzeko alla Juve e Arkadiusz Milik alla Roma: i dettagli Ci vuole tanta pazienza per sbrogliare la matassa Milik-Dzeko. La Juve aspetta senza scomporsi (come hanno testimoniato le parole di ieri di Paratici) e spera che tra oggi e domani Roma e Napoli risolvano la questione economica: è l’ipotesi più ottimistica, quella senza strascichi. Sì, perché intorno all’affare-Dzeko aleggia quel Roma-Juve del prossimo weekend. Una coincidenza scomoda per tutti. E se da Trigoria partisse la richiesta di far slittare l’affare alla prossima settimana? Alla lettera la dichiarazione di Paratici di ieri sera tiene aperta anche questa porta. Ma è una soluzione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Potrebbe essere questa lache porterà Edinalla Juve e Arkadiuszalla Roma: i dettagli Ci vuole tanta pazienza per sbrogliare la matassa. La Juvesenza scomporsi (come hanno testimoniato le parole di ieri di Paratici) e spera che tra oggi e domani Roma e Napoli risolvano la questione economica: è l’ipotesi più ottimistica, quella senza strascichi. Sì, perché intorno all’affare-aleggia quel Roma-Juve del prossimo weekend. Una coincidenza scomoda per tutti. E se da Trigoria partisse la richiesta di far slittare l’affare alla prossima? Alla lettera la dichiarazione di Paratici di ieri sera tiene aperta anche questa porta. Ma è una soluzione ...

