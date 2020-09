Denis Dosio lacrime in diretta | “vedere mia madre così…”

(Di lunedì 21 settembre 2020)è da qualche giorno un concorrente del Grande Fratello Vip. La giovane star del web, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì scorso, passando dalla Pupo porta. Ieri, il 19enne ha deciso di raccontare qualche dettaglio della sua vita e, soprattutto, di quando ha iniziato a postare video sul web.si trovava in giardino con Enock, Maria Teresa e Andrea e il leitmotiv del discorso erano le critiche, tematica che tocca sempre in modo particolare i vip.: il racconto che lo ha commosso Il giovane ha raccontato di aver cominciato a 14 anni, aprendo un canale Youtube. «Ero un ragazzino un po’ bruttino, con i capelli a caschetto e facevo lo stupidino davanti alla videocamera». Per lui questo periodo non è ...

GrandeFratello : Denis si apre con i suoi compagni e rivela di aver sofferto molto a causa degli attacchi degli haters sui social ??… - FinallyMario : #gfvip Enock a Denis Dosio fallo svegliare all’africana che vive nel paese dei balocchi ?? - trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - iliveforitt : RT @defenvless_: ma visto che ora denis dosio sta diventando uno dei vostri protetti questo ve lo ricordate? - Notiziedi_it : Denis Dosio vittima di bullismo: il racconto al GF Vip 5 -

Momento di sconforto per Denis Dosio al Grande Fratello Vip 2020. Il gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando i feroci insulti degli hater. In particolare, ha ripensato alla sofferen ...Diventato noto al pubblico dei più giovani per merito dei video postati su Instagram e TikTok, Denis Desio è il più piccolo concorrente in termini di età ad aver varcato la soglia della casa più spiat ...Sfide importanti, con in pista tutti i big delle grandi tv generaliste. Articolata e allargata proposta al venerdì, concentrata sulla partita delle ammiraglie quella del sabato. Ecco la graduatoria in ...