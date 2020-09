Denis Dosio in lacrime al Gf Vip: “Gli haters hanno minacciato mia madre” (Di lunedì 21 settembre 2020) Denis Dosio proprio nelle scorse ore si è lasciato andare ad un pianto liberatorio nel mentre del racconto con i compagni delle minacce degli haters. foto facebookE’ successo proprio nelle scorse ore, il giovane influencer che qualche giorno fa ha fatto il suo ingresso nella casa si è lasciato andare ad un pianto liberatorio che ha coinvolto tutti gli inquilini della casa. Il tutto è successo mentre il giovane ha raccontato l’ira degli hater che ogni giorno lo attaccano sui social e che in passato hanno anche pesantemente minacciato sua madre, lasciando il ragazzo senza parole e con molta paura. “Quando ho aperto youtube a 14 anni, mi hanno iniziato a mandare dei video di gente che mette i miei video in classe sfottendomi. Tutti ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020)proprio nelle scorse ore si è lasciato andare ad un pianto liberatorio nel mentre del racconto con i compagni delle minacce degli. foto facebookE’ successo proprio nelle scorse ore, il giovane influencer che qualche giorno fa ha fatto il suo ingresso nella casa si è lasciato andare ad un pianto liberatorio che ha coinvolto tutti gli inquilini della casa. Il tutto è successo mentre il giovane ha raccontato l’ira degli hater che ogni giorno lo attaccano sui social e che in passatoanche pesantementesua madre, lasciando il ragazzo senza parole e con molta paura. “Quando ho aperto youtube a 14 anni, miiniziato a mandare dei video di gente che mette i miei video in classe sfottendomi. Tutti ...

GrandeFratello : Denis si apre con i suoi compagni e rivela di aver sofferto molto a causa degli attacchi degli haters sui social ??… - FinallyMario : #gfvip Enock a Denis Dosio fallo svegliare all’africana che vive nel paese dei balocchi ?? - trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - elvi79339627 : RT @rosesarewind: Denis Dosio che piange per tutto l’odio e gli insulti che ha ricevuto quando non aveva neanche 18 anni. Con la mamma ch… - lizzbennets : ho acceso un attimo su mediaset extra per guardare il gfvip per risollevarmi un attimo il morale e c'è denis dosio… -