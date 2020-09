Croce e delizia per Napoli | è un DeMa a tutto campo | “Da piccolo tifavo Inter”

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno in cui Vincenzo De Luca è stato confermato governatore della regione Campania, il primo cittadino diè intervenuto durante la prima puntata del nuovo corso di Tiki Taka. Il sindaco partenopeo non ha commentato il trionfo di De Luca, ma ha parlato di calcio, esordendo con una rivelazione inaspettata: “Fino all’età di 13 anniInter, era la squadra di famiglia. Poi dal 1980 ho virato verso ile mi sono goduti gli anni più belli, quelli di Maradona”. Calcio e politica, come il tweet del presidente De Laurentiis che ha garantito il sostegno mediatico alla rielezione di De Luca: “Ho trovato fuori luogo le parole del presidente del– ha proseguito De Magistris – a poche ore dal voto è ...

GarauPina : @rprat75 @cescobomber Si ma ha fatto anche errori grossolani. Croce e delizia. Amo Hernandez - Raffaele_1782 : @LadyTremeNDAH @iobhocioe ?? croce e delizia ?? - AleDePas : @LegaSalvini Siete voi una croce ma senza delizia - AleDePas : @LegaSalvini Siete voi una croce ma senza delizia - Leonard48598239 : RT @danabi_b: Guardami Ti presento ogni mio fremito Ogni mio incontrollabile ardore Questa croce e delizia che nasce dalla mente esplode n… -

Era stato annunciato come il ritorno del rap in Italia. Il risultato? Un disco in grado di creare emozioni controverse, nella critica come negli ascoltatori. "17", il joint album di Jake la Furia ed E ...Nuova sfida per José Mourinho. Lo special one, dopo essere subentrato all'esonerato Mauricio Pochettino, si ritrova all'ennesima nuova stagione della sua carriera. Come in tutte le sue squadre, i dett ...