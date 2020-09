Continui sbarchi a Lampedusa, oltre 400 migranti (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ di nuovo emergenza a Lampedusa, dove nell’hotspot sono state superate le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più di 12 ore, sulla più grande delle Pelagie sono approdate circa 400 persone. Ieri in sole 24 ore erano stati 26 gli approdi con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso. Intanto al largo dell’isola è arrivata anche la Alan Kurdi con a bordo 133 migranti. Tra loro anche 62 minori, di cui un neonato di 5 mesi. “Queste persone sono particolarmente vulnerabili”, ha scritto sui social la ong tedesca Sea Eye, che chiede di far sbarcare i migranti. E la nuova emergenza spinge ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ di nuovo emergenza a, dove nell’hotspot sono state superate le mille presenze a fronte di una capienza di 192 posti. Dalle 19 di ieri sono circa 20 gliregistrati e, in poco più di 12 ore, sulla più grande delle Pelagie sono approdate circa 400 persone. Ieri in sole 24 ore erano stati 26 gli approdi con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso. Intanto al largo dell’isola è arrivata anche la Alan Kurdi con a bordo 133. Tra loro anche 62 minori, di cui un neonato di 5 mesi. “Queste persone sono particolarmente vulnerabili”, ha scritto sui social la ong tedesca Sea Eye, che chiede di far sbarcare i. E la nuova emergenza spinge ...

Le Ong sfidano le autorità italiane: ora pretendono pure l'impunità

Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: sono 26 in 24 ore

La nuova ondata di sbarchi ha riacceso le tensioni sociali e politiche. I residenti continuano a chiedere che le autorità prendano provvedimenti per frenare l’emergenza. Al momento le missioni ...

