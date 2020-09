Climbing for climate: una passeggiata per lottare contro il cambiamento climatico (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande successo e partecipazione per “Climbing for climate”, l’escursione guidata dalla Certosa alla Verruca di Calci organizzata dall’Università di Pisa insieme alla Scuola Sant’Anna quale testimonianza attiva contro il cambiamento climatico. L’iniziativa giunta quest’anno alla seconda edizione si è svolta sabato 19 settembre in tutta Italia su impulso della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS, in collaborazione con il Club alpino italiano – Cai. In totale hanno aderito 27 università di 10 regioni, da nord a sud, tutte per promuovere i temi dell’Agenda 2030 attraverso la mobilità attiva. “Climbing for climate”, è stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande successo e partecipazione per “for”, l’escursione guidata dalla Certosa alla Verruca di Calci organizzata dall’Università di Pisa insieme alla Scuola Sant’Anna quale testimonianza attivail. L’iniziativa giunta quest’anno alla seconda edizione si è svolta sabato 19 settembre in tutta Italia su impulso della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS, in collaborazione con il Club alpino italiano – Cai. In totale hanno aderito 27 università di 10 regioni, da nord a sud, tutte per promuovere i temi dell’Agenda 2030 attraverso la mobilità attiva. “for”, è stato ...

CAI150 : #ClimbingforClimate, Il vicepresidente generale del Cai Antonio Montani e la presidente del comitato di coordinamen… - sentieroitalia : RT @caifvg: #ClimbingforClimate Il 19 settembre anche @UniTrieste e @uniud aderiscono alla giornata di sensibilizzazione sull'Agenda 2030 e… - CAI150 : RT @cai_caserta: @cai_caserta alle sorgenti del Gari per Climbing for climate @uni_cassino @CAI150 @montagne360 @mountainblogit https://t.c… - ekuonews : Climbing For Climate, le università abruzzesi sul Calderone firmano appello per sviluppo sostenibile - VoceCamuna : Climbing for climate in Vallecamonica raggiunge Sonico e le zone devastate dalla tempesta Vaia -

Ultime Notizie dalla rete : Climbing for Climbing for Climate, sui sentieri di Montecassino a tutela del pianeta L'Inchiesta Quotidiano OnLine Coronavirus: i nuovi positivi sono 17 nelle Marche

Domenica e lunedì (20 e 21 settembre), in occasione del voto per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e del Referendum costituzionale concernente modifiche agli articoli 56 ...

Tag: climbing for climate

UniTe, D’Annunzio e Ateneo dell’Aquila insieme per l’adesione a ‘Climbing for Climate’ PRATI DI TIVO – Sabato 19 settembre le delegazioni dell’Università di Teramo, guidata dal rettore Dino Mastrocola ...

Tre atenei si incontrano sul Calderone per difendere lo sviluppo sostenibile

PRATI DI TIVO – Sabato 19 settembre le delegazioni dell’Università di Teramo, guidata dal rettore Dino Mastrocola, e dell’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara guidata dal prorettore vicario Au ...

Domenica e lunedì (20 e 21 settembre), in occasione del voto per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e del Referendum costituzionale concernente modifiche agli articoli 56 ...UniTe, D’Annunzio e Ateneo dell’Aquila insieme per l’adesione a ‘Climbing for Climate’ PRATI DI TIVO – Sabato 19 settembre le delegazioni dell’Università di Teramo, guidata dal rettore Dino Mastrocola ...PRATI DI TIVO – Sabato 19 settembre le delegazioni dell’Università di Teramo, guidata dal rettore Dino Mastrocola, e dell’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara guidata dal prorettore vicario Au ...