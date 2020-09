Claudio Baima Poma uccide il figlio di 11 anni a Rivara | stop insulti Facebook a lui e ad Iris Pezzetti

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ci risiamo con un fatto di cronaca gravissimo, che oggi 21 settembre vede protagonista. L’uomo cheildi 11e che, dopo il folle gesto, decide di togliersi la vita. Immediatamente, è scattato il solito fenomenoe più in generale social che, dopo i fatti di questa notte, hanno visto tanti utenti apprendere il nome dell’omicida suicida, per poi recarsi sul suo profilo social. Oltre a quello della moglie. L’occasione è utile per ricordare a tutti un paio di concetti fondamentali in circostanze simili.il ...

Ha ucciso al figlio di undici anni e poi si è tolto la vita. Si tratta dell'omicidio-suicidio avvenuto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre a Rivara Cavanese, in provincia di Torino, dove ...L'operaio, da quello che sono riusciti a ricostruire i carabinieri, soffriva da tempo di depressione e ha deciso di spiegare il suo folle gesto su Facebook Prima spara e uccide il figlio di appena 11 ...Tragedia nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara (Torino). Un uomo di 47 anni, italiano, Claudio Baima Poma, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente det ...