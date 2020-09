Carburante, prezzi in rialzo: gli aumenti nel fine settimana (Di lunedì 21 settembre 2020) Costo del Carburante in rialzo nell’ultimo fine settimana. Dopo tre aumenti consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati, e nonostante il lieve calo di venerdì, nel fine settimana l’aumento si è riversato sui prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, in particolare sulla benzina. Stando a quanto rilevato dal quotidiano che monitora le fonti di energia Staffetta Quotidiana, i maggiori marchi hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Leggero calo invece per il prezzo del diesel. Invariati i prezzi medi di GPL, Metano e Gnl. Il prezzo medio della benzina self service è salito a quota 1,398 euro/litro ((+1 millesimo). Il prezzo medio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Costo delinnell’ultimo. Dopo treconsecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati, e nonostante il lieve calo di venerdì, nell’aumento si è riversato suiconsigliati dei carburanti dei maggiori marchi, in particolare sulla benzina. Stando a quanto rilevato dal quotidiano che monitora le fonti di energia Staffetta Quotidiana, i maggiori marchi hanno aumentato di un centesimo al litro iconsigliati della benzina. Leggero calo invece per il prezzo del diesel. Invariati imedi di GPL, Metano e Gnl. Il prezzo medio della benzina self service è salito a quota 1,398 euro/litro ((+1 millesimo). Il prezzo medio ...

Prezzi dei carburanti in aumento in Italia. Dopo l'impennata delle quotazioni dei prodotti raffinati, nello scorso fine settimana anche il prezzo di benzina ha subito un rialzo. Stando a quanto rileva ...

