Calcio a 8: supercoppa amara per Totti, vince la Lazio (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - Doveva essere un'altra serata di festa dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia di Calcio a 8. E invece a ridere stasera è la Lazio, che si toglie lo sfizio di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - Doveva essere un'altra serata di festa dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia dia 8. E invece a ridere stasera è la, che si toglie lo sfizio di ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: CALCIO A 8 - Supercoppa amara per Totti, vince la Lazio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO A 8 - Supercoppa amara per Totti, vince la Lazio - LazioIn : Calcio a 8: supercoppa amara per Totti, vince la Lazio - LazioIn : La Lazio Calcio a 8 vince la Supercoppa contro il “Totti Sporting Club” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO A 8 - Supercoppa amara per Totti, vince la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio supercoppa 21.09 22:55 - CALCIO A 8 - Supercoppa amara per Totti, vince la Lazio Napoli Magazine Calcio a 8: supercoppa amara per Totti, vince la Lazio

21 SET - Doveva essere un'altra serata di festa dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia di calcio a 8. E invece a ridere stasera è la Lazio, che si toglie lo sfizio di prendersi una bella ...

Alvaro Morata alla Juventus, accordo con l’Atletico Madrid: domani le visite mediche

L'uomo mercato della Juventus Fabio Paratici aveva detto che c'erano altri nomi per l'attacco oltre a quello di Dzeko, mentre quello di Suarez era stato già depennato. E la Juventus ha trovato l'accor ...

21 SET - Doveva essere un'altra serata di festa dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia di calcio a 8. E invece a ridere stasera è la Lazio, che si toglie lo sfizio di prendersi una bella ...L'uomo mercato della Juventus Fabio Paratici aveva detto che c'erano altri nomi per l'attacco oltre a quello di Dzeko, mentre quello di Suarez era stato già depennato. E la Juventus ha trovato l'accor ...