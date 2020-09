Bufera sul campionato, sospetti su una partita: “è un furto, rigore concesso su uno strano principio…” (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ scoppiato un vero e proprio caso in Serbia. La Stella Rossa, dopo il successo contro il Voždovac con il risultato di 6-0 ha pubblicato un comunicato nei confronti della Federcalcio serba. Il motivo di discussione è stata la vittoria del Partizan contro lo Zlatibor grazie ad una rete dal dischetto molto discussa a dieci minuti dal termine del match. La Stella Rossa ha deciso di usare toni altissimi. “Vergogna dopo vergogna. Così sono il processo in Super League e il lavoro della commissione arbitrale della Federcalcio serba. E il presidente della FSS, Slaviša Kokeza, tace ancora e non reagisce. Vittoria immeritata del Partizan, annunci, pressioni… All’inizio di questa stagione, la squadra di calcio della Stella Rossa ha inviato una lettera pubblica alla FSS in cui richiedeva cambiamenti nell’organizzazione arbitrale. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ scoppiato un vero e proprio caso in Serbia. La Stella Rossa, dopo il successo contro il Voždovac con il risultato di 6-0 ha pubblicato un comunicato nei confronti della Federcalcio serba. Il motivo di discussione è stata la vittoria del Partizan contro lo Zlatibor grazie ad una rete dal dischetto molto discussa a dieci minuti dal termine del match. La Stella Rossa ha deciso di usare toni altissimi. “Vergogna dopo vergogna. Così sono il processo in Super League e il lavoro della commissione arbitrale della Federcalcio serba. E il presidente della FSS, Slaviša Kokeza, tace ancora e non reagisce. Vittoria immeritata del Partizan, annunci, pressioni… All’inizio di questa stagione, la squadra di calcio della Stella Rossa ha inviato una lettera pubblica alla FSS in cui richiedeva cambiamenti nell’organizzazione arbitrale. ...

CalcioWeb : Bufera sul campionato, sospetti su una partita: 'è un furto, rigore concesso su uno strano principio...' - - Daniele_Daino : RT @MarianoUniverso: Continua la bufera sul web per le parole di Davide a #TemptationIsland. Provvedimento in arrivo per lui? https://t.co… - MarianoUniverso : Continua la bufera sul web per le parole di Davide a #TemptationIsland. Provvedimento in arrivo per lui? - FilippoCarmigna : Juve, bufera sul mani di Bonucci: perché non è stato assegnato il rigore - Virgilio Sport - infoitsport : Juve, bufera sul mani di Bonucci: perché non è stato assegnato il rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sul “Se mostri il seno ti regaliamo da bere”: bufera sul cartello sessista di un bar a Milano Fanpage.it Martina Smeraldi, video a luci rosse per il panino di Old Square: è bufera nel web

Il mondo del cibo e quello dei film a luci rosse non sono mai stati così vicini grazie a Old Burger di Cagliari. Per il video di promozione del nuovo hamburger, infatti, il reparto marketing del risto ...

“Se mostri il seno ti regaliamo da bere”: bufera sul cartello sessista di un bar a Milano

C'è un bar di Milano che offre chupiti gratis alle donne a patto però che queste ultime mostrino il proprio seno, e a decidere il numero di bevute gratis è la taglia di reggiseno: un chupito per chi h ...

Canton Ticino, bufera su permessi e controlli: il caso finisce in Parlamento

È vero o no che il Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino applica con un rigore eccessivo, se non addirittura contrario alla legge, le misure di controllo per il rinnovo dei permessi degli s ...

Il mondo del cibo e quello dei film a luci rosse non sono mai stati così vicini grazie a Old Burger di Cagliari. Per il video di promozione del nuovo hamburger, infatti, il reparto marketing del risto ...C'è un bar di Milano che offre chupiti gratis alle donne a patto però che queste ultime mostrino il proprio seno, e a decidere il numero di bevute gratis è la taglia di reggiseno: un chupito per chi h ...È vero o no che il Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino applica con un rigore eccessivo, se non addirittura contrario alla legge, le misure di controllo per il rinnovo dei permessi degli s ...