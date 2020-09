Basta staffette e retorica della sofferenza | Osimhen e Mertens non possono non giocare insieme

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 settembre 2020) C’è sempre un “ma”, quando non vorresti condizioni. Un “però”, un distinguo. Un argine alle emozioni. “è un valore aggiunto MA devo stare attento agli equilibri”, ha detto Gattuso a rintuzzare quella frustata d’euforia che correva il rischio di rovinare la morale di Parma-Napoli. “Dobbiamo imparare a soffrire”. Nella grammaticache il tecnico recita come una bibbia, l’idea che una soluzione al torpore tattico spunti all’improvviso grazie all’ingresso in campo di un solo giocatore – peraltro il grande acquisto stagionale che come tale andrebbe goduto – è sconveniente. Lede il principio per cui l’allenatore ha tutto sotto controllo per definizione, e che poco o nulla possa decidersi ...