Asia Argento compie gli anni, il regalo dell'ex Fabrizio Corona: Se ci rincontreremo ti farò vedere di nuovo le stelle" (Di lunedì 21 settembre 2020) Come regalo di compleanno Fabrizio Corona ha fatto una dedica speciale al suo ex flirt Asia Argento. Tra i due non sembra esserci stato una vera e propria storia d'amore ufficializzata. Ma un flirt passionale e passeggero. A ricordare questi piccanti momenti tra i due è stato proprio Fabrizio con un videomessaggio di auguri trasmesso a Non è la D'Urso. "Se ci rincontreremo, tornerò a farti vedere le stelle". Asia Argento ospite al Live-Non è la d'Urso Asia Argento, nel giorno del suo compleanno, è stata inviata dalla conduttrice Barbara D'Urso a passare una serata come ospite d'onore nel suo programma.

