Asia Argento a Live in lacrime ricordando la sorella e il compagno morti (Foto) (Di lunedì 21 settembre 2020) Ieri Asia Argento ha compiuto 45 anni, il ricordo sella sorella e del compagno, Anthony Bourdain, a Live – non è la D’Urso hanno avuto su lei un effetto devastante (Foto). Era la sua festa, Asia Argento era per la prima volta in tv con la figlia Anna Lou Castoldi, poi quel film sulla sua vita. Nel programma della domenica sera di Barbara D’Urso siamo ormai abituati a quei minuti in cui i protagonisti rivedono le loro vite o quelle dei propri cari sullo schermo, ieri è toccato ad Asia Argento per festeggiare il suo compleanno. In realtà per l’attrice e regista è stata una valle di lacrime. Gli occhi rossi già dalle prime immagini da bambina, lei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020) Ieriha compiuto 45 anni, il ricordo sellae del, Anthony Bourdain, a– non è la D’Urso hanno avuto su lei un effetto devastante (). Era la sua festa,era per la prima volta in tv con la figlia Anna Lou Castoldi, poi quel film sulla sua vita. Nel programma della domenica sera di Barbara D’Urso siamo ormai abituati a quei minuti in cui i protagonisti rivedono le loro vite o quelle dei propri cari sullo schermo, ieri è toccato adper festeggiare il suo compleanno. In realtà per l’attrice e regista è stata una valle di. Gli occhi rossi già dalle prime immagini da bambina, lei ...

guglielmo75 : @see_lallero Se invita le solite persone e i soliti opinionisti c'è poco da fare... La gente é stufa dei vari Ciacc… - infoitcultura : Asia Argento compie 45 anni, la dedica di Morgan: “Ci sarà sempre affetto e rispetto” - infoitcultura : Live Non è la D’Urso, Asia Argento in lacrime assieme alla figlia Anna Lou - infoitcultura : Asia Argento, messaggio Fabrizio Corona, Live non è la d'Urso, video - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, videomessaggio a sorpresa di Fabrizio Corona ad Asia Argento… con un finale inaspettato! -