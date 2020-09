Arriva l’abolizione del bollo auto Cancellato anche canone Rai – Non fidatevi del titolo

Leggi su bufale

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ci sono titoli che, semplicemente, non sono titoli. Cosa pensereste leggendo “l’abolizione delRai”? Ovviamente, pensereste che qualcuno ha abolitoRai. E lo penserebbero in molti, compresi quelli che ce l’hanno segnalato. Si sa, su Facebook la gente legge solo i titoli. A volte neppure quelli. Sempre quando usiamo tag come “Precisazioni”, “Approfondimento” o “Editoriale”, a volte persino quando usiamo i tag “Notizia Vera” e “Bufala”noi ci troviamo davanti al soggetto rissoso e berciante che scrive nei commenti in una lingua semisconosciuta Nn kapisko nnt! KE volete ...