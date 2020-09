Ancora aggressioni e pestaggi ai Castelli, calci pugni e spray al peperoncino: in manette 4 ragazzini dai 15 ai 18 anni (Di lunedì 21 settembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno intensificato ulteriormente il numero di controlli e di pattuglie sul territorio per garantire un sereno divertimento ai giovani che frequentano la movida di Frascati. E’ stata proprio la capillare presenza di militari lungo le strade della zona che ha consentito di porre fine alle scorribande di 4 giovanissimi ragazzi che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno seminato il panico tra i loro coetanei. I fatti Il branco, composto da due 18enni incensurati di Santa Palomba, un 16enne residente in zona Romanina con precedenti e un 15enne di Ciampino, anche lui già conosciuto alle forze dell’ordine, si è reso responsabile di una scia di rapine ai danni di 6 giovani, la cui unica “colpa” è stata quella di incrociare la loro strada. A tutte le vittime è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno intensificato ulteriormente il numero di controlli e di pattuglie sul territorio per garantire un sereno divertimento ai giovani che frequentano la movida di Frascati. E’ stata proprio la capillare presenza di militari lungo le strade della zona che ha consentito di porre fine alle scorribande di 4 giovanissimi ragazzi che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno seminato il panico tra i loro coetanei. I fatti Il branco, composto da due 18enni incensurati di Santa Palomba, un 16enne residente in zona Romanina con precedenti e un 15enne di Ciampino, anche lui già conosciuto alle forze dell’ordine, si è reso responsabile di una scia di rapine ai ddi 6 giovani, la cui unica “colpa” è stata quella di incrociare la loro strada. A tutte le vittime è stato ...

CottarelliCPI : Ancora aggressioni. Oggi a Napoli due ragazzi sono stati assaliti perché gay. Erano in 10 contro 2. Sempre così. Li… - CorriereCitta : Ancora aggressioni e pestaggi ai Castelli, calci pugni e spray al peperoncino: in manette 4 ragazzini dai 15 ai 18 … - AvitabileFranto : RT @CottarelliCPI: Ancora aggressioni. Oggi a Napoli due ragazzi sono stati assaliti perché gay. Erano in 10 contro 2. Sempre così. Li chia… - spaggiarialex : RT @CottarelliCPI: Ancora aggressioni. Oggi a Napoli due ragazzi sono stati assaliti perché gay. Erano in 10 contro 2. Sempre così. Li chia… - oxopetra : RT @CottarelliCPI: Ancora aggressioni. Oggi a Napoli due ragazzi sono stati assaliti perché gay. Erano in 10 contro 2. Sempre così. Li chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora aggressioni Ancora aggressioni al personale sanitario Ottopagine Dalla lite per futili motivi alla violenta aggressione: 21enne preso a calci, pugni e bottigliate, identificati 4 giovani

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 4 giovani, tutti di nazionalità italiana, che nella notte di giovedì 17 se ...

“Basta Violenza”, dal caso di Willy all’aggressione al giovane monrealese

MONREALE – Dopo il caso dell’aggressione al giovane monrealese, ancora in terapia intensiva, il sindaco Alberto Arcidiacono manda una lettera aperta alla città. “Vi prego basta, non respiro più”. Ques ...

Ancora dubbi su Paolo Del Debbio dimagrito, ma il conduttore non è malato

In assenza di notizie ufficiali in merito, qualunque affermazione relativa a Paolo Del Debbio dimagrito e forse malato sarebbe forzata e categorizzabile come banale gossip. In sostanza, si sospetta ch ...

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 4 giovani, tutti di nazionalità italiana, che nella notte di giovedì 17 se ...MONREALE – Dopo il caso dell’aggressione al giovane monrealese, ancora in terapia intensiva, il sindaco Alberto Arcidiacono manda una lettera aperta alla città. “Vi prego basta, non respiro più”. Ques ...In assenza di notizie ufficiali in merito, qualunque affermazione relativa a Paolo Del Debbio dimagrito e forse malato sarebbe forzata e categorizzabile come banale gossip. In sostanza, si sospetta ch ...