A Londra un pregiato caffè etiope costa 65 sterline a tazza anzi | a calice di cristallo

(Di lunedì 21 settembre 2020) La caffetteria Queens of Mayfair a(foto: Queens of Mayfair)Dimenticate la tazzina di espresso da buttare giù al volo al bancone del bar. In una caffetteria dipotete assaggiare uncaffè venduto a 65alla, aldi, perché così viene servito). Un’esperienza da intenditori, paragonabile alla degustazione di un vino o di un whisky di livello. L’indirizzo da segnarsi è quello di Queens of Mayfair, elegante locale che propone in questo periodo l’esclusivo caffè Queens Coffee Ethiopian Cup of Excellence, di cui mette a disposizione solo 15 porzioni. Si tratta, spiegano le fondatrice del Café Victoria e Grace Sheppard, di un lotto ...

