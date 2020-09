Verissimo con Marcuzzi e Bertè? La dura legge di Silvia Toffanin: concorrenza annientata (Di domenica 20 settembre 2020) Inarrestabile Silvia Toffanin, che continua a mietere successi con il suo Verissimo, il programma del sabato pomeriggio in onda su Canale 5. Nella puntata del 19 settembre molti ospiti d'eccezione: Tomaso Trussardi, Alessia Marcuzzi che ha parlato delle voci sul flirt con Stefano De Martino e Loredana Bertè che festeggiava i suoi 70 anni, prestandosi a racconti toccanti. Il risultato? Parla chiaro: 1.790.000 telespettatori totali e uno share al 16,49%, con Verissimo leader assoluto nella sua fascia oraria. Benissimo anche Verissimo giri di valzer, con 1.635.000 spettatori totali e uno share che si è assestato al 15,19 per cento. Settimana dopo settimana, anno dopo anno, il finale non cambia: vince sempre Silvia Toffanin. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Inarrestabile, che continua a mietere successi con il suo, il programma del sabato pomeriggio in onda su Canale 5. Nella puntata del 19 settembre molti ospiti d'eccezione: Tomaso Trussardi, Alessiache ha parlato delle voci sul flirt con Stefano De Martino e Loredana Bertè che festeggiava i suoi 70 anni, prestandosi a racconti toccanti. Il risultato? Parla chiaro: 1.790.000 telespettatori totali e uno share al 16,49%, conleader assoluto nella sua fascia oraria. Benissimo anchegiri di valzer, con 1.635.000 spettatori totali e uno share che si è assestato al 15,19 per cento. Settimana dopo settimana, anno dopo anno, il finale non cambia: vince sempre

