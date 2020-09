Serie A, il Genoa rifila un poker al Crotone (Di domenica 20 settembre 2020) Ottimo inizio per Rolando Maran sulla panchina del Genoa. Quattro reti rifilate al Crotone e un gioco molto soddisfacente fanno ben sperare la piazza ligure. Il Crotone, dall’altra parte, non è mai entratio in partita, Stroppa non può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi. Destro la sblocca dopo 6′, Pandev arrotonda il tutto al 9′ (sedicesima stagione consecutiva in Serie A in cui va a segno). Rivierè apre i conti, ma i due nuovi innesti, Zappacosta e Pjaca, la chiudono definitivamente. Primo tempo Tanti nuovi innesti per il Genoa pronto ad esordire davanti ai propri mille supporters. Il Crotone invece porta in auge la medesima formazione che gli è valsa la qualificazione in Serie A. La gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Ottimo inizio per Rolando Maran sulla panchina del. Quattro retite ale un gioco molto soddisfacente fanno ben sperare la piazza ligure. Il, dall’altra parte, non è mai entratio in partita, Stroppa non può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi. Destro la sblocca dopo 6′, Pandev arrotonda il tutto al 9′ (sedicesima stagione consecutiva inA in cui va a segno). Rivierè apre i conti, ma i due nuovi innesti, Zappacosta e Pjaca, la chiudono definitivamente. Primo tempo Tanti nuovi innesti per ilpronto ad esordire davanti ai propri mille supporters. Ilinvece porta in auge la medesima formazione che gli è valsa la qualificazione inA. La gara ...

OptaPaolo : 729 - Marko #Pjaca ha impiegato appena 6 minuti e 31 secondi dal suo esordio con il Genoa per trovare la sua prima… - OptaPaolo : 2 - Il Genoa è la prima squadra a segnare due gol nei primi 10 minuti di gioco al proprio esordio stagionale in Ser… - tuttosport : #Juve, #Pellegrini non convocato: c'è il #Genoa e non solo ?? - pasqualinipatri : Serie A, il Genoa dilaga in casa con il Crotone - Mediagol : #SerieA, #Genoa-#Crotone 4-1: rossoblu travolgenti con Destro e Pandev, pitagorici asfaltati -