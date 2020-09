Schwartzman-Shapovalov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia 2020 proporranno lo scontro tra Diego Schwartzman e Denis Shapovalov, due atleti parecchio differenti per caratteristiche tecniche. L’argentino è reduce dal clamoroso exploit che lo ha reso protagonista dell’eliminazione di Rafael Nadal, mente il canadese è riuscito a domare il talento di Grigor Dimitrov. La disputa si svolgerà oggi, domenica 20 settembre, come quarto match sul Centrale a partire dalle ore 12.00 (dopo Vondrousova-Pliskova), dunque durante la sessione serale. La copertura televisiva è affidata in contemporanea a Sky Sport (canale 201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming su Sky Go e sul sito ufficiale di ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Le semifinali degliBNL d’Italiaproporranno lo scontro tra Diegoe Denis, due atleti parecchio differenti per caratteristiche tecniche. L’argentino è reduce dal clamoroso exploit che lo ha reso protagonista dell’eliminazione di Rafael Nadal, mente il canadese è riuscito a domare il talento di Grigor Dimitrov. La disputa si svolgerà, domenica 20 settembre, come quarto match sul Centrale a partire dalle ore 12.00 (dopo Vondrousova-Pliskova), dunque durante la sessione serale. La copertura televisiva è affidata in contemporanea a Sky Sport (201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesu Sky Go e sul sito ufficiale di ...

Sportflash24 : Tennis/ Risultati quarti #ATPROMA 19 sett.2020: #Djokovic batte #Koepfer 6-3, 4-6, 6-3; #Ruud b. #Berrettini 4-6, 6… - apicella57 : RT @vitasportivait: ??#Tennis | #IBI20 ?? Super #Schwartzman ???? manda a casa #Nadal ???? ?? L’argentino fa la partita della vita e batte per… - vitasportivait : ??#Tennis | #IBI20 ?? Super #Schwartzman ???? manda a casa #Nadal ???? ?? L’argentino fa la partita della vita e batte… - paoloangeloRF : Wow #Schwartzman batte #Nadal 6-2 7-5”Eccezionale lezione di tattica di volontà di strategia di gambe, in semifinal… - melomonaco86 : #Nadal ha perso contro uno strepitoso tennista di cui non so scrivere il cognome #Schwartzman... che incontrerà dom… -