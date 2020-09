Sassuolo-Cagliari 1-1 | Bourabia risponde a Simeone

(Di domenica 20 settembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Termina 1-1 la sfida tranella prima giornata della Serie A 2020/21. Si decide tutto nel secondo tempo:al 77′ sblocca il risultato (si vede annullato il raddoppio per fuorigioco) ma all’87’agguanta il pareggio su calcio di punizione. Un punto a testa, nonostante le tante occasioni degli emiliani nella prima frazione, colpevoli però di non aver concretizzato. Circa 800 spettatori sugli spalti del Mapei Stadium (tra questi il ct Mancini) dopo la nuova normativa sulla riapertura degli stadi. Ilribadisce la voglia della passata stagione di puntare all’Europa League. L’inizio del match è a senso unico, caratterizzato dalle occasioni degli emiliani: cinque nel primo quarto ...

L'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport al termine della partita pareggiata per 1-1 contro il Sassuolo.