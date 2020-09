Pirlo: “Col tempo sarà la mia Juventus, non farò copia e incolla” (Di domenica 20 settembre 2020) Debutto positivo per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Queste le sue parole nel post gara contro la Sampdoria, sfida vinta per 3-0 allo Stadium: “Ci vorrà tempo per mettere insieme i modi di giocare, ma non farò copia e incolla. Prenderò spunto da squadre che hanno impressionato. C’è stato poco tempo, i ragazzi sono tornati dalle Nazionali, abbiamo lavorato insieme solo una settimana. Oggi e già col Novara si è visto qualcosa, ci vorrà tempo. Ci mancano dei giocatori ma con chi c’è, cerchiamo di fare il meglio”. Su Ronaldo: “Conosce il suo fisico sa quando fermarsi e no, ne abbiamo parlato, dipende da lui, quando vorrà giocare”. Una battuta sul mercato: “Giocatori di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Debutto positivo per Andreasulla panchina della. Queste le sue parole nel post gara contro la Sampdoria, sfida vinta per 3-0 allo Stadium: “Ci vorràper mettere insieme i modi di giocare, ma non faròe incolla. Prenderò spunto da squadre che hanno impressionato. C’è stato poco, i ragazzi sono tornati dalle Nazionali, abbiamo lavorato insieme solo una settimana. Oggi e già col Novara si è visto qualcosa, ci vorrà. Ci mancano dei giocatori ma con chi c’è, cerchiamo di fare il meglio”. Su Ronaldo: “Conosce il suo fisico sa quando fermarsi e no, ne abbiamo parlato, dipende da lui, quando vorrà giocare”. Una battuta sul mercato: “Giocatori di ...

miki_crotti : @CorSport Finalmente una risposta come si deve, basta col dire che si copia dall'allenatore precedente (per quello… - zazoomblog : La Juve di Pirlo inizia col piede giusto: 3-0 alla Samp con Kulusevski Bonucci e Ronaldo. Ecco tutti i risultati de… - NickABC93 : #Kulusevski, tanta roba!! #Pirlo, predestinato anche sulla panchina? SEMBRA!! #Ronaldo, lui c'è sempre!!… - grillobiagio2 : La #Juventus nonostante le tante assenze, si porta a casa la prima vittoria della stagione. 3a 0 alla #Sampdoria, e… - DelventoIacopo : Ah,non per vantarmi contro l'avversario scarso,ma giocavano col doppio catenaccio?? #JuveSamp #pirlo #FinoAllaFine #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Col Serie A: esordio soft per Pirlo, insidie Verona e Parma per Roma e Napoli Fortune Italia