Pellegrino Artusi: l'unità d'Italia in cucina (Di domenica 20 settembre 2020) Sulla sua Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, opera di immenso successo appena ripubblicata, si è plasmato un pezzo di identità nazionale. L'autore raccolse il prezioso materiale gastronomico nei suoi viaggi attraverso un Paese in formazione. E lo rese patrimonio collettivo.Paolo Mantegazza (1831-1910) è stato uno dei più grandi anticipatori della contemporaneità. Fisiologo e neurologo, studioso di patologia, ha avuto il merito di sostenere gli studi di antropologia in Italia (ottenne a Firenze la prima cattedra Italiana). Lui stesso ha praticato la disciplina, soprattutto dopo - fresco di laurea - essersi trasferito in Sudamerica e aver trovato moglie da quelle parti. Fu nel continente americano - dove rimase quattro anni - che Mantegazza prese, dagli indigeni, l'abitudine di masticare foglie ... Leggi su panorama (Di domenica 20 settembre 2020) Sulla sua Scienza ine l'arte di mangiar bene, opera di immenso successo appena ripubblicata, si è plasmato un pezzo di identità nazionale. L'autore raccolse il prezioso materiale gastronomico nei suoi viaggi attraverso un Paese in formazione. E lo rese patrimonio collettivo.Paolo Mantegazza (1831-1910) è stato uno dei più grandi anticipatori della contemporaneità. Fisiologo e neurologo, studioso di patologia, ha avuto il merito di sostenere gli studi di antropologia in(ottenne a Firenze la prima cattedrana). Lui stesso ha praticato la disciplina, soprattutto dopo - fresco di laurea - essersi trasferito in Sudamerica e aver trovato moglie da quelle parti. Fu nel continente americano - dove rimase quattro anni - che Mantegazza prese, dagli indigeni, l'abitudine di masticare foglie ...

lucy_esposito : RT @GiCivi: Si parlerà anche di alimentazione con Fabio Francione che ripropone il libro fondativo della cucina italiana “La scienza in cu… - CasaLettori : RT @GiCivi: Si parlerà anche di alimentazione con Fabio Francione che ripropone il libro fondativo della cucina italiana “La scienza in cu… - FILMin1T : RT @GiCivi: Si parlerà anche di alimentazione con Fabio Francione che ripropone il libro fondativo della cucina italiana “La scienza in cu… - GiCivi : Si parlerà anche di alimentazione con Fabio Francione che ripropone il libro fondativo della cucina italiana “La s… - IngMirco : RT @piadinasalame: Pellegrino Artusi nasce il 4 Agosto 1820 a Forlimpopoli, nel cuore della Romagna. Duecento anni fa. Il suo best seller è… -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrino Artusi Pellegrino Artusi: l'unità d'Italia in cucina Panorama Giovanni Floris a Ragusa per A Tutto Volume

Ragusa – Sarà il giornalista Giovanni Floris ad aprire l’11esima edizione di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” mentre a chiudere la tre giorni letteraria sarà lo scrittore ed ex magistrato Gi ...

Stasera va in scena Tramonto DiVino

Stasera a Forlimpopoli va in scena l’ultima tappa in Romagna di ‘A cena con… Tramonto DiVino’. Slittata da agosto a settembre a causa del cattivo tempo, la cena stellata che celebra la cucina di Pelle ...

Marco Malvaldi protagonista a Cuneo di un’anteprima di “scrittorincittà”

Una nuova anteprima di “Scrittorincittà” è in programma domenica visto che Marco Malvaldi (foto 3) tornerà a Cuneo per presentare “Il borghese Pellegrino” (Sellerio). L’appuntamento alle 18 presso il ...

Ragusa – Sarà il giornalista Giovanni Floris ad aprire l’11esima edizione di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” mentre a chiudere la tre giorni letteraria sarà lo scrittore ed ex magistrato Gi ...Stasera a Forlimpopoli va in scena l’ultima tappa in Romagna di ‘A cena con… Tramonto DiVino’. Slittata da agosto a settembre a causa del cattivo tempo, la cena stellata che celebra la cucina di Pelle ...Una nuova anteprima di “Scrittorincittà” è in programma domenica visto che Marco Malvaldi (foto 3) tornerà a Cuneo per presentare “Il borghese Pellegrino” (Sellerio). L’appuntamento alle 18 presso il ...