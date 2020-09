Oroscopo Branko oggi 20 Settembre – 20 09 2020

Leggi su controcopertina

(Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE AMORE: finisce l’epoca delle conquiste, ne comincia un’altra inì cui gli affetti vengono ben consolidati. Stabilità è la parola d’ordine: basta continue distrazioni e cambiamenti, meglio proiettarsi verso l’obiettivo “casa & famiglia”. LAVORO: sentirsi appagati non sarà difficile, tuttavia attenzione a farsi schiacciare dal troppo lavoro. Meglio staccare ogni tanto e concedersi qualche pausa anche perché, alla lunga, lo stress potrebbe ledere la serenità psicologica. SALUTE: andrà di pari passo con il benessere mentale. Questo periodo si caratterizza per essere una di quelle fasi in cui la forma è alle stelle. Meglio sfruttarlo per fare ciò che non sempre si riesce. L’INCONTRO: passione con Bilancia, problemi con Capricorno. Inizio autunno decisivo. Con Venere e Marte sei ...