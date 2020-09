MotoGP, Vinales: 'Oggi è andata bene, ma non penso troppo al campionato' (Di domenica 20 settembre 2020) Dai e dai ed alla fine ce la fa. Maverick Vinales centra la sua prima vittoria stagionale portando ad 8 il computo delle sue vittorie in MotoGP. Lo spagnolo di Yamaha si presenta al parco chiuso ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) Dai e dai ed alla fine ce la fa. Maverickcentra la sua prima vittoria stagionale portando ad 8 il computo delle sue vittorie in. Lo spagnolo di Yamaha si presenta al parco chiuso ...

SkySportMotoGP : ?? VINALES SI PRENDE MISANO? ?? Caduta per Bagnaia, 1° in fuga a 7 giri dal termine ? Penalizzato Quartararo ? 1?????… - Corriere : MotoGp Misano: vince Vinales su Mir. Bagnaia cade mentre era primo, anche Rossi fuori - SkyTG24 : MotoGp, Gp Emilia Romagna: Vinales vince a Misano. Male gli italiani - repubblica : MotoGp, Bagnaia cade sul più bello. A Misano vince Viñales, Rossi si ritira. Dovizioso resta leader per un punto [d… - designmoteur : RT @BremboBrakes: Prima vittoria stagionale e ottava in #MotoGP per Maverick Viñales, tutte con freni Brembo. A Misano ha preceduto Joan Mi… -