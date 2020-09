Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 settembre 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 settembre Seconda puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21.20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020)Non è la d’Ursodi, 20SecondadiNon è la d’Urso, la popolare trasmissionedomenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21.20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talkD’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi glie le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al ...

XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - acmilan : Domani non perderti l'esordio in campionato del #MilanPrimavera, LIVE sull'App? ?? - Beatricetpwk : RT @louehisgolden: questa canzone è una pugnalata al cuore ogni volta,ma la potenza di lui che la canta live.. non ha proprio prezzo. https… - paci_edoardo : @Indigo_Moon_ @Drakul4000 spero tu sia ironica, se cosi non fosse vedi più live del cerbero e cambierai sicuramente… -