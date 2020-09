Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla - la diretta (Di domenica 20 settembre 2020) Segui su Gazzetta.it l'avvicinamento a Juve-Sampd, il big match domenicale dello Stadium che segnerà l'esordio in panchina di Andrea Pirlo. Non convocato Luca Pellegrini " Luca Pellegrini non è stato convocato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Segui su Gazzetta.it l'avvicinamento a Juve-Sampd, il big match domenicale dello Stadium che segnerà l'esordio in panchina di Andrea Pirlo. Non convocato Luca Pellegrini " Luca Pellegrini non è stato convocato ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - JuventusTV : #Numbers | Le statistiche dei protagonisti di #JuveSamp degli ultimi anni ?? On demand, qui ??… - PaulinoDy10 : RT @perchetendenza: #Pellegrini: Perché non compare nell’elenco dei convocati della Juventus per la prima di campionato contro la Sampdoria… - sportli26181512 : Juventus-Sampdoria, Pellegrini non convocato: in 3 su di lui: Il terzino bianconero non è stato convocato da Pirlo… -