Juventus-Sampdoria 3-0: bene la prima di Pirlo (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Pirlo bagna con una vittoria il suo esordio sulla panchina della Juventus. I bianconeri battono piuttosto agevolmente la Sampdoria grazie alle reti di Kulusevsky Bonucci e Ronaldo, dimostrando di conoscere già i dettami del nuovo allenatore. 3-5-2 per la nuova Juventus di Pirlo: Szczny in porta, Danilo, Chiellini e Bonucci in difesa. A centrocampo, Rabiot, Mckennie e Ramsey, con Cuadrado e Frabotta sugli esterni. In avanti, Kulusevsky e Ronaldo. Ranieri risponde con un 4-5-1: Audero in porta, Berezinsky, Tonelli, Augello e Colley in difesa. A centrocampo, Jankto, De Paoli, Thorsby, Ekdal e Leris. In avanti, Bonazzoli unica punta. Primo tempo C’è subito l’impronta del nuovo allenatore nell’inizio del match da parte della Juventus che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Andreabagna con una vittoria il suo esordio sulla panchina della. I bianconeri battono piuttosto agevolmente lagrazie alle reti di Kulusevsky Bonucci e Ronaldo, dimostrando di conoscere già i dettami del nuovo allenatore. 3-5-2 per la nuovadi: Szczny in porta, Danilo, Chiellini e Bonucci in difesa. A centrocampo, Rabiot, Mckennie e Ramsey, con Cuadrado e Frabotta sugli esterni. In avanti, Kulusevsky e Ronaldo. Ranieri risponde con un 4-5-1: Audero in porta, Berezinsky, Tonelli, Augello e Colley in difesa. A centrocampo, Jankto, De Paoli, Thorsby, Ekdal e Leris. In avanti, Bonazzoli unica punta. Primo tempo C’è subito l’impronta del nuovo allenatore nell’inizio del match da parte dellache ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - TommasoArmando : Campionato italiano pallavolo 2020 Panini Modena - Sisley Treviso 3-2 Trentino Volley - Lube Civitanova 3-1 Juvent… - k_apolo_92 : Parma 0 - 2 SS Napoli Genoa 4 - 1 Crotone Sassuolo 1 - 1 Cagilari Juventus 3 - 0 Sampdoria #SerieA -