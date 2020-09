Enrico Brignano: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, figlia (Di domenica 20 settembre 2020) Ricca di ospiti la puntata di oggi di Domenica In in onda dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e condotta da Mara Venier. In collegamento ci sarà Enrico Brignano che parlerà del suo show ‘Un’ora sola vi vorrei’, che andrà in onda in prima serata da martedì 22 settembre su Rai 2. Enrico Brignano: chi è, età, carriera Enrico Brignano è nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Ricca di ospiti la puntata di oggi di Domenica In in onda dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e condotta da Mara Venier. In collegamento ci saràche parlerà del suo show ‘Un’ora sola vi vorrei’, che andrà in onda in prima serata da martedì 22 settembre su Rai 2.: chi è, età,è nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo ...

