Elezioni, in Campania affluenza poco sopra l'11% (Di domenica 20 settembre 2020) Alle ore 12 l'affluenza per le Elezioni regionali in Campania è pari all'11,32%. Lo rende noto il ministero dell'Interno. E' del 10,98% il dato dell'affluenza alle ore 12 nelle 884 sezioni elettorali di Napoli per il referendum sulla riduzione dei parlamentari. L'affluenza alle ore 12 per le Elezioni regionali si ferma invece al 10.39%. Entrambi i dati sono inferiori rispetto a quello rilevato alle ore 12 in occasione del referendum costituzionale del dicembre 2016 (14,98%) e delle Elezioni regionali del 2015 (12,42%). L'articolo Elezioni, in Campania affluenza poco sopra l'11% proviene da Ildenaro.it.

