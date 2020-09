Elezioni Chieti 2020: affluenza alle ore 12 (Di domenica 20 settembre 2020) Primi dati sull'affluenza ai seggi a Chieti e provincia: alle ore 12 ha votato il 16,84% il degli aventi diritto. alle scorse Elezioni comunali, nel 2015, alla stessa ora aveva votato il 20,47% ma si ... Leggi su chietitoday (Di domenica 20 settembre 2020) Primi dati sull'ai seggi ae provincia:ore 12 ha votato il 16,84% il degli aventi diritto.scorsecomunali, nel 2015, alla stessa ora aveva votato il 20,47% ma si ...

abruzzo24ore : Elezioni Comunali, in Abruzzo si vota per 62 sindaci, sfide top a Chieti e Avezzano - abruzzoweb : ELEZIONI CHIETI, FERRARA: ”CON ME SINDACO IMPORTANTE FILIERA CON GOVERNO NAZIONALE” - MaschilistaTv : MAURO VALENTINI CANDIDATO CONSIGIERE ELEZIONI COMUNALI CHIETI ART. 21 TV... - MaschilistaTv : MAURO VALENTINI CANDIDATO CONSIGIERE COMUNALI ELEZIONI CHIETI OSPITE DA ... - notiziedabruzzo : ? Elezioni #Chieti 2020 ??Fabiana Desiderio (UdC): serietà ed opere per Chieti. Siamo UdC, solidali con famiglie, im… -