Disney+ non si ferma più: tutte le novità (Di domenica 20 settembre 2020) Disney+, l’attesissimo servizio di streaming di The Walt Disney Company, arriva in Portogallo, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Belgio e Lussemburgo. Con centinaia di film, Original Movie esclusivi e serie, e migliaia di episodi televisivi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro, Disney+ è la casa dello streaming di alcune delle storie più amate al mondo. “Abbiamo superato i 60,5 milioni di abbonati a livello mondiale e oggi continuiamo la nostra espansione internazionale con il lancio di Disney+ in otto paesi. In qualità di uno dei maggiori player nel settore del direct-to-consumer a livello mondiale, stiamo portando lo storytelling di alta qualità che ci si aspetta dai nostri brand a un numero sempre maggiore di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 settembre 2020), l’attesissimo servizio di streaming di The Walt Disney Company, arriva in Portogallo, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Belgio e Lussemburgo. Con centinaia di film, Original Movie esclusivi e serie, e migliaia di episodi televisivi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro,è la casa dello streaming di alcune delle storie più amate al mondo. “Abbiamo superato i 60,5 milioni di abbonati a livello mondiale e oggi continuiamo la nostra espansione internazionale con il lancio diin otto paesi. In qualità di uno dei maggiori player nel settore del direct-to-consumer a livello mondiale, stiamo portando lo storytelling di alta qualità che ci si aspetta dai nostri brand a un numero sempre maggiore di ...

Disney_IT : Non arrenderti mai. Il sole torna sempre a splendere ?? #DisneyMagicMoments #PositiveThinkingDay - ehicatnip : RT @liveinacastle: Lo sentite questo shade a Nick Jonas nell’aria? Non c’era niente di più bello dei drammi fra le disney channel stars nei… - xinmcveysarms : RT @moonylvpin_: ogni tanto non sentite anche voi il bisogno di cantare a squarcia gola canzoni dei film della disney? - Martina45955054 : RT @Cine_hunters: Nelle sue origini, Stitch non può ricercare lo spirito nobile e altero di un bianco cigno. - shinhogws : raga vi dico un segreto non mi fanno impazzire i film disney ecco ora attaccatemi -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ non La magia della Disney non tiene la politica lontana da Mulan - Jeffrey N. Wasserstrom Internazionale Disney+: scopriamo insieme gli arrivi previsti per il mese di autunno

La piattaforma di contenuti in streaming Disney + ha intenzione di arricchirsi di tantissimi nuovi contenuti con l’arrivo dell’autunno, come tutte le colleghe d’altra parte. L’arrivo di questa piattaf ...

DOPO IL LOCKDOWN/ Dai film italiani online una domanda sul futuro dei cinema

Riaprono le sale, gli incassi ancora scarseggiano, i primi grandi titoli con ambizioni da campioni d’incassi stanno uscendo ma non troppo (solo Tenet finora e il titolo adolescenziale After 2 ché gli ...

Disney Plus, le Novità di Ottobre 2020

Su Disney Plus arrivano gli originali The Mandalorian 2, Talenti Spaziali, La Storia di Olaf, Nuvole (Clouds), Vita da scimpanzé. Disney Italia ha annunciato le novità di Ottobre 2020 su Disney Plus, ...

La piattaforma di contenuti in streaming Disney + ha intenzione di arricchirsi di tantissimi nuovi contenuti con l’arrivo dell’autunno, come tutte le colleghe d’altra parte. L’arrivo di questa piattaf ...Riaprono le sale, gli incassi ancora scarseggiano, i primi grandi titoli con ambizioni da campioni d’incassi stanno uscendo ma non troppo (solo Tenet finora e il titolo adolescenziale After 2 ché gli ...Su Disney Plus arrivano gli originali The Mandalorian 2, Talenti Spaziali, La Storia di Olaf, Nuvole (Clouds), Vita da scimpanzé. Disney Italia ha annunciato le novità di Ottobre 2020 su Disney Plus, ...