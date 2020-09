Con lo scooter nella roggia, batte la testa: Emilio è morto in ospedale (Di domenica 20 settembre 2020) Non ce l'ha fatta il 71enne Emilio Calestani, il pensionato che era rimasto vittima di un brutto incidente stradale venerdì sera in Via XXIV Maggio a Leno, nella zona della Cascina Palazzo: è morto in ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 20 settembre 2020) Non ce l'ha fatta il 71enneCalestani, il pensionato che era rimasto vittima di un brutto incidente stradale venerdì sera in Via XXIV Maggio a Leno,zona della Cascina Palazzo: èin ...

pallideidee : Le immagini iconiche di oggi: La cuccumella e o'cafè L' andare in giro indossando un imbarazzante maglietta. Il mio… - carstairsjem : Stavo per buttarmi a letto, praticamente ammazzata dal ciclo e dal diluvio che ho beccato con lo scooter; poi ho co… - senia65 : @RoughsexMax Il mio tweet voleva dire altro. O meglio. L’ho scritto dopo che è morta la ragazza con lo scooter sper… - zazoomblog : In scooter con volto coperto: sparano a un bagnante in spiaggia a Torvaianica - #scooter #volto #coperto: #sparano - Piero42395724 : RT @claudio_2022: Torvaianica: Due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter attorno alle 10.30 e, entrati in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Con scooter Con lo scooter contro il muro: grave una livornese di 46 anni Il Tirreno Neri Marcorè a diMartedì su La7: l’annuncio di Andrea Salerno

Con un selfie di Giovanni Floris accanto a Neri Marcorè, Andrea Salerno annuncia con un tweet l’arrivo del comico e attore a La7. Seppure in ospedale per una brutta caduta con lo scooter sulle buche d ...

Agguato in spiaggia vicino a Roma, un ferito

Spari in spiaggia a Torvaianica. Dalle prime informazioni, due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter intorno alle 10.30 ed entrati in spiaggia all'altezza di uno st ...

Sparatoria in spiaggia, paura a Torvaianica

Paura sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano per una sparatoria, vicino allo stabilimento Bora Bora. Due persone con il volto coperto sono arrivati e a bordo di uno scooter, uno è sceso ed ...

Con un selfie di Giovanni Floris accanto a Neri Marcorè, Andrea Salerno annuncia con un tweet l’arrivo del comico e attore a La7. Seppure in ospedale per una brutta caduta con lo scooter sulle buche d ...Spari in spiaggia a Torvaianica. Dalle prime informazioni, due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter intorno alle 10.30 ed entrati in spiaggia all'altezza di uno st ...Paura sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano per una sparatoria, vicino allo stabilimento Bora Bora. Due persone con il volto coperto sono arrivati e a bordo di uno scooter, uno è sceso ed ...