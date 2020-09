Con le cinque sostituzioni la rosa del Napoli può fare la differenza

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 settembre 2020) Appena due anni fa, i tifosi delerano immersi nella bolla del sarrismo. E da lì, in quella profondità, si erano convinti che ilnon riusciva a vincere perché non aveva unaall’altezza. Ovviamente non erano minimamente sfiorati dal dubbio che avere unapiù lunga, non sarebbe servita assolutamente a nulla: tanto avrebbero giocato sempre gli stessi. Ci ha pensato poi Ancelotti, cambiando formazione ogni domenica, a far comprendere che ii calciatori li aveva eccome: bastava metterli in campo. Tant’è che l’allenatore emiliano veniva in maniera sprezzante definito l’aziendalista (aè un insulto), addirittura più di qualcuno era convinto che fosse obbligato per contratto a far ...