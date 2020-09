Clamoroso a Uomini e Donne: Jessica Antonini ha già scelto Davide Lorusso (Di domenica 20 settembre 2020) Clamorosa scelta anticipata a Uomini e Donne. Una delle troniste ha scelto inaspettatamente, anche se, a guardare bene come sono andate le cose, non è stata poi una decisione così imprevedibile. Sabato 19 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ed è accaduto ciò che nessuno (o quasi si aspettava). Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso Jessica Antonini ha fatto la sua scelta e ovviamente non poteva che essere Davide Lorusso, il famoso sosia di Can Yaman, alla faccia del povero Simone Floris. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 20 settembre 2020) Clamorosa scelta anticipata a. Una delle troniste hainaspettatamente, anche se, a guardare bene come sono andate le cose, non è stata poi una decisione così imprevedibile. Sabato 19 settembre è stata registrata una nuova puntata died è accaduto ciò che nessuno (o quasi si aspettava).haha fatto la sua scelta e ovviamente non poteva che essere, il famoso sosia di Can Yaman, alla faccia del povero Simone Floris. Nell’ultima puntata di, andata in onda ...

