Anna Lou, la figlia di Asia Argento e Morgan, rivela cosa pensa di loro (Di domenica 20 settembre 2020) Anna Lou, la figlia di Asia Argento e Morgan, in un'intervista ha rivelato che cosa pensa dei suoi genitori così tanto ingombranti. Anna Lou (fonte Instagram @sexydying)Classe 2001, Anna Lou sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e di certo con due genitori così noti era difficile che il suo destino fosse diverso. La figlia di Asia Argento e Morgan ha preso parte alla serie Netflix, Baby 3, l'ultimo capitolo del fortunato telefilm. In occasione di questo, è stata intervistata da Fanpage e nell'intervista la giovane ha parlato del suo rapporto con entrambi i genitori, ...

