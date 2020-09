Alex Zanardi | la speranza torna a brillare Le ultime notizie dall’ospedale

(Di domenica 20 settembre 2020)sta lottando per la vita da tre mesi, ma i medici sono ottimisti sulle sue condizioni. “Ho visto miglioramenti, dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa”, dichiara fiducioso in un’intervista a “La Stampa” il dottor Claudio Costa. Era il 19 giugno quandoveniva coinvolto in un terribile incidente con il suo handbike finendo contro un autotreno che giungeva dalla direzione opposta. Le sue condizioni hanno tenuto tutta l’Italia con il fiato sospeso e rievocato l’altro incidente, quello in cui perse l’uso delle gambe. Oltre allo scienziato, il campione ha al suo fianco la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Le parole e l’ottimismo di Costa lasciano ben sperare: “Ha iniziato la fisioterapia ...

Giangiskan62 : RT @Eurosport_IT: Nessun fattore esterno nell'incidente di Zanardi. Forza Alex, non ci dimentichiamo di te ?? - zazoomblog : Alex Zanardi: il medico: “si aspettano sorprese e miracoli” - #Zanardi: #medico: #aspettano - Valerio864dd : Non dimentichiamoci di Alex e della sua battaglia. Forza campione! #20settembre #Zanardi #BuongiornoATutti… - infoitsport : Alex Zanardi, il dottor Costa: 'Risponde agli stimoli' - mondotriathlon : Trinews notizie Mondo Triathlon 19/09/2020 - Saltati 7 eventi Ironman - Dottor Costa: 'Ho visto i miglioramenti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Il 19 giugno scorso Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, rimase vittima di un terribile incidente in handbike, mentre si trovava a Siena per partecipare ad una staffetta. Zanardi perse il controllo d ...Da qualche settimana, respira da solo e non è neanche più sedato. Zanardi il 18 agosto è passato dalla terapia intensiva alle cure semi intensive e da lì un lento viaggio che ha come destinazione il r ...Sono passati esattamente tre mesi da quel tragico 19 giugno, giorno in cui il campione Alex Zanardi subiva un bruttissimo incidente in strada, con la sua handbike, durante una corsa solidale. 90 giorn ...