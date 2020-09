Agguato in spiaggia a Torvaianica: la vittima della sparatoria rischia di rimanere paralizzata (Di domenica 20 settembre 2020) rischia di rimanere paralizzato il cittadino albanese, S.S., 38 anni, vittima di un Agguato a colpi di pistola questa mattina sulla spiaggia di Torvaianica. Ci sono volute 4 ore di intervento, per i neurochirurghi e i chirurghi toracici dell’ospedale San Camillo di Roma, per estrarre il proiettile dalla zona cervicale dell’uomo, che ha compromesso il midollo. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni restano al momento molto gravi. La vittima è un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in spiaggia. L’uomo è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende gli autori potrebbero essere due uomini subito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020)diparalizzato il cittadino albanese, S.S., 38 anni,di una colpi di pistola questa mattina sulladi. Ci sono volute 4 ore di intervento, per i neurochirurghi e i chirurghi toracici dell’ospedale San Camillo di Roma, per estrarre il proiettile dalla zona cervicale dell’uomo, che ha compromesso il midollo. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni restano al momento molto gravi. Laè un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in. L’uomo è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende gli autori potrebbero essere due uomini subito ...

MediasetTgcom24 : Agguato in spiaggia sul litorale romano: un ferito #torvaianica - CorriereCitta : Agguato in spiaggia a Torvaianica: la vittima della sparatoria rischia di rimanere paralizzata - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: Agguato in spiaggia a #Torvaianica vicino #Roma. Ferito un pregiudicato da due persone giunte in sella ad uno scooter #AN… - AnsaRomaLazio : Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola. Vicino a Roma, paura tra i bagnanti. Vittima ha precedenti droga… - iconanews : Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola -