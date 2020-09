Aggressione di gruppo su due giovani per un bacio gay- FOTO (Di domenica 20 settembre 2020) Due giovani sono stati aggrediti per un bacio gay. L’Aggressione è avvenuta di gruppo, ferito anche l’amico della coppia. Padova, una coppia gay viene aggredita tra le strade della città semplicemente per un bacio. Il branco era composto sei persone, quattro ragazzi e due ragazze. Ferito anche l’amico che ha tentato di difendere gli amici, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020) Duesono stati aggrediti per ungay. L’è avvenuta di, ferito anche l’amico della coppia. Padova, una coppia gay viene aggredita tra le strade della città semplicemente per un. Il branco era composto sei persone, quattro ragazzi e due ragazze. Ferito anche l’amico che ha tentato di difendere gli amici, … L'articolo proviene da YesLife.it.

