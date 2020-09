Tutte le misure anti Covid per votare in sicurezza (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Ridurre il più possibile i rischi di contagio e garantire la possibilità di votare anche agli elettori positivi ricoverati o in quarantena domiciliare. Questi gli input del rigoroso 'protocollo' che disciplinerà il primo election day dell'era Covid. In sintesi, le principali misure. Obbligo di mascherina Tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla nel rispetto delle normative vigenti. Analogo obbligo vale per i presidenti e gli scrutatori di seggio che dovranno sostituire il dispositivo ogni 4-6 ore e Tutte le volte che risulti inumidito, sporco o renda difficoltosa la respirazione. La scheda nell'urna Limitatamente a regionali, amministrative e referendum, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Ridurre il più possibile i rischi di contagio e garre la possibilità dianche agli elettori positivi ricoverati o in quarantena domiciliare. Questi gli input del rigoroso 'protocollo' che disciplinerà il primo election day dell'era Covid. In sintesi, le principali. Obbligo di mascherina Tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla nel rispetto delle normative vigenti. Analogo obbligo vale per i presidenti e gli scrutatori di seggio che dovranno sostituire il dispositivo ogni 4-6 ore ele volte che risulti inumidito, sporco o renda difficoltosa la respirazione. La scheda nell'urna Limitatamente a regionali, amministrative e referendum, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad ...

Agenzia_Italia : Tutte le misure anti Covid per votare in sicurezza - Teresatherry0 : RT @AlterMoai: @51inif @Viminale La paura adesso è forte chiuderan tutte le porte??? Ho dei dubbi ben formati ormai i buoi sono scappati?? Sv… - ilcirotano : Tutte le misure anti Covid per votare in sicurezza - - _avvocato : RT @GiorgioG_93: Basta passare davanti a una scuola all'orario di uscita per capire quanto siano prive di senso tutte le misure adottate al… - AlterMoai : @51inif @Viminale La paura adesso è forte chiuderan tutte le porte??? Ho dei dubbi ben formati ormai i buoi sono sca… -