Taylor Mega lancia il suo libro... con un maxi errore grammaticale

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Galiciha scritto une l'hato sui social ma nella didascalia del video commette un grave, che scatena l'ironia contro di lei Avere un nome più o meno famoso sembra che, ormai, sia il passepartout per l'editoria. Ciclicamente, i volti noti annunciano di aver scritto une queste fatiche letterarie molto spesso raccolgono anche buoni risultati di vendita. Il più delle volte sono volumi biografici in cui il personaggio si racconta, con aneddoti dall'infanzia in poi. Ci sono spesso retroscena, segreti mai rivelati e tutto quello che potrebbe incuriosire un fan. È per loro che i più delle volte i libri vengono scritti e, nell'attuale scenario, a firmarli sono soprattutto gli ...