Roma | Mkhitaryan | «Vogliamo un trofeo Dzeko? Sta con noi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 settembre 2020) Henrikhha parlato prima del match contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del centrocampista dellaHenrikh, centrocampista della, ha parlato ai microfoni diTV prima del match contro l’Hellas Verona. OBIETTIVI – «È una nuova pagina, posso dire che siamo concentrati per iniziare forte, dobbiamo essere fiduciosi per vincere questa partita e avere più fiducia nelle prossime. L’obiettivo resta quello di vincere un, lo scorso anno non ci siamo riusciti ma quest’anno abbiamo una squadra forte e possiamo provarci». LEADER – «Sono un giocatore a cui piace giocare segnare e fare assist, mi piace aiutare la squadra, se sono un leader non lo dico».– ...