rep_bari : Banca digitale, la Popolare di Puglia e Basilicata sceglie CBI Globe: 'Tutti i servizi su una piattaforma' [aggiorn… - TelevideoRai101 : Popolare di Bari, stop fase commissari - cristia97265138 : RT @marioerdrago: BANCA POPOLARE DI BARI Il governo ha salvato l'istituto ormai condannato alla liquidazione, attraverso l'intervento di M… - Ecatetriformis : RT @marioerdrago: BANCA POPOLARE DI BARI Il governo ha salvato l'istituto ormai condannato alla liquidazione, attraverso l'intervento di M… - kickmyballs222 : RT @marioerdrago: BANCA POPOLARE DI BARI Il governo ha salvato l'istituto ormai condannato alla liquidazione, attraverso l'intervento di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Popolare Bari

La Gazzetta del Mezzogiorno

E’ prevista in questo fine settimana la convocazione dell’assemblea della Banca Popolare di Bari, dopo lo slittamento dell’incontro fissato per il 16 settembre. E’ quanto si apprende da fonti vicine a ...“Turatevi il naso e votate disgiunto”, sostiene ieri nel suo editoriale Marco Travaglio, rivolto al suo pubblico privilegiato, il popolo dei 5 Stelle. Un invito esplicito a non perdersi in chiacchiere ...hiusura di campagna elettorale alternativa per il governatore uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano: circa 200 auto, dalle 19, hanno raggiunto il parcheggio dello stadio San Nicola, a Bari, p ...