Omicidio Willy | divulgati i video dei fratelli Bianchi prima della rissa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 19 settembre 2020) Proseguono le indagini per rendere giustizia aMonteiro Duarte, il 21enne pestato a morte da 4 persone nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Per la sua morte sono state arrestate 4 persone, tra cui gli ormai noti, attorno ai quali ora si indaga per capire come potessero permettersi un certo stile di vita. Proprio riguardo a loro, sono statialcuni filmati esclusiviseramorte di, chiesto il sequestro dei beni di famiglia La sensazione è che la morsa attorno a Marco e Gabriele, 2 dei 4 arrestati per la morte di, si faccia più stringente che mai. Ancor più dopo che nei giorni scorsi è ...