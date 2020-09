Nutella Special Edition: Nasce Ti amo Italia (Di sabato 19 settembre 2020) Per chi ama le novità arriva una bella notizia da Nutella. Da sempre ispira a vivere la vita con positività, e ancora una volta vuole ricordarci che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta guardarsi attorno. Per questo è nata la Special Edition “Ti Amo Italia”, che ad ottobre 2020 arriverà sul mercato per invitarci a realizzare quanta meraviglia ci circonda, promuovendo un processo di riscoperta dello straordinario nell’ordinario. Protagonista della Special Edition sarà proprio l’Italia, un luogo dove ognicosa è straordinaria, anche se talvolta lo si dà per scontato.La ricchezza dell’Italia risiede infatti nella sua eterogeneità: i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020) Per chi ama le novità arriva una bella notizia da. Da sempre ispira a vivere la vita con positività, e ancora una volta vuole ricordarci che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta guardarsi attorno. Per questo è nata la“Ti Amo”, che ad ottobre 2020 arriverà sul mercato per invitarci a realizzare quanta meraviglia ci circonda, promuovendo un processo di riscoperta dello straordinario nell’ordinario. Protagonista dellasarà proprio l’, un luogo dove ognicosa è straordinaria, anche se talvolta lo si dà per scontato.La ricchezza dell’risiede infatti nella sua eterogeneità: i ...

VinciEmanuela : Nutella ama l'Italia, 3 vasetti dedicati al Piemonte nella nuovissima special edition - Parco_Circeo : RT @cassola_paolo: #Nutella celebra la straordinarietà del nostro paese con la special edition #Tiamoitalia e non poteva mancare @Parco_Ci… - infoiteconomia : Nutella, special edition tutta tricolore: barattolo per ogni regione, quando sarà in vendita - infoiteconomia : 'Nutella ama l'Italia', nella nuovissima special edition 3 vasetti dedicati al Piemonte - cassola_paolo : #Nutella celebra la straordinarietà del nostro paese con la special edition #Tiamoitalia e non poteva mancare… -