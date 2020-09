Non ci sarà più uno svizzero a capo dell'OSCE (Di sabato 19 settembre 2020) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa non sarà più guidata da Thomas Greminger Leggi su media.tio.ch (Di sabato 19 settembre 2020) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa non; guidata da Thomas Greminger

emergency_ong : ?? Nuovo salvataggio nel #Mediterraneo in zona #SAR maltese, insieme a #OpenArms. 115 persone alla deriva, in disid… - emergency_ong : “Mi racconta: è rimasta in Libia 3 anni. Mostra i segni di percosse e ustioni subite. Lo sguardo si fa triste, pien… - castica_sar : Senti G non puoi leggere se quando parli sembra che tu abbia un megafono con dentro un microfono in gola - castica_sar : Quella di diritto sta spiegando la dignità, ma non sto capendo tanto bene cos'è, credo di esserci nata sprovvista di essa - castica_sar : RT @safeincats: quando capirete che essere attratti sessualmente solo da persone che vi attraggono emotivamente non è una sessualità ma un… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Grande profezia sullo scudetto: "Preparatevi, chi vincerà tutto" ilGiornale.it Grande profezia sullo scudetto: "Preparatevi, chi vincerà tutto"

La stagione 2020-2021 è ormai alle porte e nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, Fiorentina-Torino aprirà ufficialmente il campionato di Serie A. Ovviamente la curiosità è tanta per vedere la con ...

Open Arms finita l'odissea al porto di Palermo: ''Assegnata la nave quarantena''

Si è concluso ieri il trasbordo dei 140 naufraghi rimasti a bordo della Open Arms. Nel corso del pomeriggio sono stati trasferiti sulla nave ‘quarantena’ Allegra nel porto di Palermo, dove già si trov ...

Open Arms, completato il trasbordo di 140 migranti sulla nave quarantena "Allegra"

Completato il trasbordo di 140 migranti della Open Arms sulla nave quarantena Gnv Allegra. Nel corso del pomeriggio, fa sapere la ong, sono state completate le operazioni a bordo della nave nel porto ...

La stagione 2020-2021 è ormai alle porte e nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, Fiorentina-Torino aprirà ufficialmente il campionato di Serie A. Ovviamente la curiosità è tanta per vedere la con ...Si è concluso ieri il trasbordo dei 140 naufraghi rimasti a bordo della Open Arms. Nel corso del pomeriggio sono stati trasferiti sulla nave ‘quarantena’ Allegra nel porto di Palermo, dove già si trov ...Completato il trasbordo di 140 migranti della Open Arms sulla nave quarantena Gnv Allegra. Nel corso del pomeriggio, fa sapere la ong, sono state completate le operazioni a bordo della nave nel porto ...