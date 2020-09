Minori nudi su WhatsApp | sei persone denunciata dalla Polizia Postale

(Di sabato 19 settembre 2020) È partito tuttodenuncia di una madre che si è accorta che sua figlia intratteneva lunghe sessioni di chat suscambiando foto e video in pose erotiche. È scattata un’indagine coordinataProcura distrettuale di Messina e sotto la direzione del Centro nazionale contrasto pedo pornografia online del Servizioe delle Comunicazioni che ha portato alla denuncia di seie a perquisizioni condotte nelle province di Messina, Catania, Palermo, Milano, Napoli e Teramo. Con sofisticate strumentazioni, gli agenti hanno acquisito il contenuto del telefono della minore la cui madre ha denunciato il tutto e sono entrati in possesso delle comunicazioni avvenute via. Gli investigatori hanno spiegato che ...

infoitinterno : Scambio di foto e video porno con minori nudi su WhatsApp: sei indagati a Messina - luisaloffredo28 : RT @fattoquotidiano: Pedopornografia, foto e video di minori nudi nelle chat di Whatsapp: sei indagati a Messina - Manierosanero : Denunciate sei persone e segnalati alcuni minori alla competente Procura. Sequestrati anche computer e smartphone… - rotocalcio : Denunciate sei persone e segnalati alcuni minori alla competente Procura. Sequestrati anche computer e smartphone… - PoentaSchie : RT @Adnkronos: Foto e video di minori nudi su #WhatsApp, 6 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Minori nudi

Santa Teresa Gallura, 20 settembre 2020 – Si dice spesso “la vita ha più fantasia di noi”. Spesso il personale percorso di vita o professionale non rispecchia gli studi giovanili, anzi. Gli ultimi an ...Alcuni comportamenti strani della figlia adolescente, la sensazione che qualcosa proprio non quadra e l'intuito materno che non sbaglia: dopo averle preso lo smartphone ha trovato diverse chat in cui ...La seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, chiude il cast con gli ingressi di Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e la f ...